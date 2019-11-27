Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по пляжному футболу, одержав волевую победу над командой Белоруссии

С соседями наши пляжники в этом сезоне играли с трудом. Два абсолютно равных матча с ничейным исходом и затем поражения в серии пенальти. В Асунсьоне нужна была только победа, чтобы занять второе место в группе, но начало матча осталось за соперниками. Гапон использовал неаккуратный пас назад Папоротного и обыграл вратаря. Не выручил Баженов и в дальнейшем, пропустив два не слишком сложных удара. Счет стал 3-1 в пользу белорусов. При проблемах в атаке, которые были очевидны в матче с Саудовской Аравии, это могло стать серьезной проблемой, но наши футболисты сыграли вдохновенно, забив четыре мяча подряд, один лучше другого. Подвигом победу со счетом 5:3 вряд ли можно назвать, но настоящий героизм потребуется в четвертьфинале, ведь играть предстоит с действующим чемпионом мира – Бразилией.

Четвертьфинальный матч Чемпионата мира по пляжному футболу между сборными России и Бразилии пройдет завтра, в четверг