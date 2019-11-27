Журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в публичном оправдании терроризма,рассказала о тайных свидетелях в ее деле

По мнению Прокопьевой, один из свидетелей имеет отношение к «Эху Москвы в Пскове», а в деле он фигурирует как Пётр Петрович Петров. В интервью сайту «Открытые медиа» она отметила, что этот человек рассказал следователям, что сотрудники радиостанции якобы сговорились «давать показания о том, что не видели в статье никакого оправдания терроризма». Также Петров подчеркивал, что Прокопьева всегда выступала против властей, и «хотела, чтобы в России было как на Украине».

Похожие показания дал второй тайный свидетель. Его имя не называется. По оценке журналистки, этот человек близко знаком с работой местного отделения «Яблока». Он сказал следователям, что Прокопьева сотрудничала с партией, выступала за массовые митинги и помогала политику Алексею Навальному.

Об этих людях стало известно, поскольку вчера сотрудники правоохранительных органов сказали журналистке, что с неё сняли подписку о разглашении.

Дело против Прокопьевой возбудили в минувшем феврале. Следствие утверждает, что в эфире «Эха Москвы в Пскове» она оправдывала действия Михаила Жлобицкого, который совершил теракт в отделении ФСБ по Архангельской области в 2018-ом году. Обвиняемая в свою очередь неоднократно подчеркивала, что просто анализировала происходящее.

Минувшим летом Росфинмониторинг внес Светлану Прокопьеву в список экстремистов и террористов. Ее банковские счета заморожены.