Двое подозреваемых арестованы по делу об убийстве начальника ингушского центра противодействия экстремизму

Как это ни странно, но информации о задержании и аресте подозреваемых по столь громкому делу пока нет ни на сайте главного управления Следственного комитета, ни на портале ингушского СК. О решении Басманного суда Москвы сообщает источник ТАСС . В пресс-службе суда лишь подтвердили, что арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев и что они обвиняются в убийстве двух и более лиц и в незаконном хранении и ношении оружия, но что это за люди и по какому именно дело они проходят, в пресс-службе суда сказать агентству не смогли. «Интерфакс» со ссылкой опять же на источник и вовсе пишет, что Басманный суд санкционировал арест с сентября, хотя убийство было 2 ноября. Начальник ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагим Эльджаркиев и его брат, который работал хирургом в одной из столичных клиник, были застрелены в Москве, на улице академика Анохина.

Кроме фамилий, никакой информации о фигурантах пока нет. Возможно, они из села Экажево, где жил убитый полицейский. Накануне ТАСС сообщил, что там были задержаны два человека.

Ранее по этому делу был заочно арестован и объявлен в розыск некий Курейша Картоев. По одной из версий, убийство было совершено из кровной мести.