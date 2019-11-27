Первую леди США Меланию Трамп освистали на молодежном саммите в Балтиморе

Супруга президента выступала с речью, посвященной опиоидному кризису в стране – по данным властей, – с 1999 по 2017 годы из-за зависимости от опиоидных анальгетиков и передозировки умерли почти 400 тысяч американцев.
2019-11-27T09:32:00+03:00
2019-11-27T09:36:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 27 ноября 2019
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Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…