Прижизненное издание «Евгения Онегина» Пушкина выставят сегодня на торги лондонского аукциона

Аукцион проходит в рамках недели торгов предметами русского искусства в Лондоне по традиции дважды в году – в мае-июне и ноябре-декабре.
2019-11-27T08:59:00+03:00
2019-11-27T09:05:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544391-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:59, 27 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…