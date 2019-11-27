В Чехии открыли уголовное дело против бывших руководителей компартии

Их обвиняют в причастности к гибели людей, пытавшихся пересечь границу Чехословакии.

Речь идет о бывшем генсеке чехословацкой компартии Милоше Якеше, экс-главе правительства соцреспублики Любомире Штроугале и экс-министре внутренних дел Вратиславе Вайнаре. Дело против них ведет Управление по расследованию преступлений коммунизма. Оно отмечает, что в 1976 году Чехословакия присоединилась к международному пакту о гражданских и политических правах, который предполагал свободный выезд из своей страны. Однако за границу пускали далеко не всех из-за установленного разрешительного порядка. В результате, говорится в материалах дела, функционеры – в том числе Якеш, Штроугал и Вайнар — предписали пограничникам открывать огонь по нарушителям или спускать на них собак. Погибли, согласно расследованию, девять человек, еще столько же по меньшей мере были ранены. Как отмечает Радио Свобода, обвиняемых не стали заключать под стражу на время следствия. Все из-за возраста: бывшему генсеку чехословацкой компартии Милошу Якешу сейчас 97 лет, экс-главе правительства Любомиру Штроугалу – 95, а бывшему министру внутренних дел Вайнару – 89.

Якеша ранее обвиняли в содействии вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году, однако его оправдали за недостатком улик.