Z Архив новостей новости
5 9 6 512
08:59, 27 ноября 2019

В Чехии открыли уголовное дело против бывших руководителей компартии

Их обвиняют в причастности к гибели людей, пытавшихся пересечь границу Чехословакии.

Речь идет о бывшем генсеке чехословацкой компартии Милоше Якеше, экс-главе правительства соцреспублики Любомире Штроугале и экс-министре внутренних дел Вратиславе Вайнаре. Дело против них ведет Управление по расследованию преступлений коммунизма. Оно отмечает, что в 1976 году Чехословакия присоединилась к международному пакту о гражданских и политических правах, который предполагал свободный выезд из своей страны. Однако за границу пускали далеко не всех из-за установленного разрешительного порядка. В результате, говорится в материалах дела, функционеры – в том числе Якеш, Штроугал и Вайнар — предписали пограничникам открывать огонь по нарушителям или спускать на них собак. Погибли, согласно расследованию, девять человек, еще столько же по меньшей мере были ранены. Как отмечает Радио Свобода, обвиняемых не стали заключать под стражу на время следствия. Все из-за возраста: бывшему генсеку чехословацкой компартии Милошу Якешу сейчас 97 лет, экс-главе правительства Любомиру Штроугалу – 95, а бывшему министру внутренних дел Вайнару – 89.

Якеша ранее обвиняли в содействии вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году, однако его оправдали за недостатком улик.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Компания Илона Маска намеревалась в следующем месяце провести полёт опытной ракеты на высоту до 20 километров…

5 175 6 15404 21.11
8читать ;смотреть
Kмаск, космос, техника, видео, происшествия, события
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Премия Егора Гайдара Есть один проект, который лично для меня стоит особняком. Победителем в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» стал проект «Сандармох»…

5 57 6 5648 21.11
Kпремии, гайдар, история, экономика, литература, рф, общество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 112 6 11277 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У России сегодня альтернатива очень простая. Либо она будет меняться, либо попадет в катастрофу и перестанет существовать в своем нынешнем виде…

5 143 6 16015 22.11
#слушать 01:45:59 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Илья Варламов блогер

Диктатура здравого смысла Да, теперь антипрививочников в Германии будут штрафовать на сумму до 177 000 рублей, а их деток выгонять из школ. Это кажется подходящим наказанием за общественно опасное поведение…

5 113 6 12755 23.11
Kмедицина, общество, события
Новости

Больше половины молодых россиян в возрасте до 24х лет хочет уехать из страны, выяснили социологи «Левада-центра» Это самый высокий показатель за последние 10 лет…

5 46 6 6250
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 63 6 8772 25.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…

5 109 6 15768 21.11
Kполитика, власть, опросы, общество, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Деньги не «фонят»? Сыр из Германии ввозить нельзя, а радиоактивные отходы – можно…

5 80 6 12741 26.11
Kновости, мнения
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Прощание с Владимиром Буковским Думаю, ВКБ бы понравилась такая реакция – гораздо хуже было бы услышать лицемерные слова соболезнования от наследников тех, кому он всю жизнь противостоял и кто так и не смог его победить…

5 65 6 11355 20.11
Kобщество, память, буковский, мнения
Блоги

Рекомендации комитета WADA по отстранению России от соревнований «Российский флаг не может быть поднят на каком-либо крупном турнире, организованном в течение четырехлетнего периода»...

5 148 6 27826 26.11
Kспорт, допинг, события, документы
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Наземное метро: новый общественный транспорт Московского региона От идеи МЦД до ее воплощения в жизнь прошло всего 2 года. Но за это время ОАО «РЖД», Правительство Москвы и Правительство Московской области провели гигантский объем работы…

5 54 6 10337 22.11
Kмосква, транспорт, метро, путин, фото, мнения
Новости

Крымский гарнизонный военный суд взыскал 31 миллион рублей с двух военнослужащих Черноморского Флота В 2017 году они случайно запустили авиационную ракету на аэродроме в Саках…

5 29 6 5581
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Потребность в политическом феминизме Эта вера – почти единственное, на чём стоит нынешняя власть. И открытое сомнение в ней – самый верный залог её конца…

5 27 6 5266 07:57
Kполитика, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Страны не торгуют своей территорией У нас общество вообще не живет в таком ключе, что «вот-вот и мы замерзнем». Это здесь почему-то говорят, что если Украина замерзнет, то каждый россиянин станет счастливее почему-то…

5 138 6 27908 21.11
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Если в любой стране мира проголосовать, то, я думаю, большинство будет за смертную казнь. Но это не значит, что ее надо вводить…

5 43 6 9156 22.11
#слушать 35:25 8читать $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

Украина попросила Россию вернуть оборудование с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе Недавно Москва вернула сами суда Киеву

5 22 6 21161
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Если и российским депутатам тоже будет предназначена возможность нажать на кнопочку «просто пукнуть», то, вероятно, не прозвучит массы глупостей…

5 67 6 112480 20.11
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Являетесь ли вы мужчиной, которого била женщина, или женщиной, которая била мужчину?
5 24 6 7670 20.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 175 6 199315 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «То, что происходит не в Москве, – катастрофа» «То, что происходит не в Москве, – катастрофа» Покинувший Россию экс-глава Российской экономической школы Сергей Гуриев уверен, что российская власть «делает много решений, которые не помогают России стать более процветающей страной»...

5 236 6 175460 20.11
8читать ;смотреть
Kобщество, экономика, видео, рф, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8181816
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4275953

Сегодня в эфире