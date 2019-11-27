Москва, по некоторым данным, потратила 850 миллионов рублей на вывоз из города опавшей листвы этой осенью

При этом, её собирают в нарушение установленных правил.

Сумма в 850 миллионов получается, если сложить все тендеры на вывоз листвы в Москве, — сообщает интернет-портал «Медуза». По его данным, в разных районах на это тратят от 35-ти до 150-ти миллионов рублей. При этом, чиновники скрывают, что деньги уходят именно на листья, пишет издание. В тендерах их называют «растительными отходами» или «случайным мусором», который появляется только в осенний период.

Также «Медуза» отмечает, что по правилам листву должны собирать только неподалеку от магистралей, улиц и тротуаров, но как правило, дворники просто очищают весь двор.

При этом, ранее горожане пытались повлиять на работу коммунальщиков. Для этого в приложении «Активный гражданин» несколько лет подряд проводились голосования, но в результате этих опросов ситуация не поменялась ни в одном столичном дворе.

Городские власти пока это расследование не комментировали.