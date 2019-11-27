Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

27 человек госпитализированы. Погибших нет, — рассказал в эфире Первого канала представитель российского посольства в Венесуэле Михаил Евдокимов.

Среди пострадавших трое детей. 12-летней девочке пришлось ампутировать руки – сообщает телеграм-канал Mash. Все россияне – клиенты компании Анекс-Тур. Специалисты туроператора помогают пострадавшим, — рассказала представитель компании Валерия Ферафонтова.

Авария произошла недалеко от города Игуэй. Автобус, направлявшийся в аэропорт, столкнулся с грузовиком и перевернулся.