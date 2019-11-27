Президент Путин сегодня примет участие в открытии платной автомобильной дороги М-11 Москва-Санкт-Петербург

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Общая протяженность магистрали — 669 километров. Сегодня же Путин посетит завод «Адмиралтейские верфи» – там он осмотрит большую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский» и строящиеся суда – патрульный корабль «Иван Папанин» и ледокол «Виктор Черномырдин».
2019-11-27T08:46:00+03:00
2019-11-27T08:48:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:46, 27 ноября 2019
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