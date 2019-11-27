Этой осенью Москва потратила 850 миллионов рублей на вывоз опавших листьев с газонов

Об этом сообщает Медуза. Корреспондент издания Иван Голунов проанализировал все тендеры на вывоз мусора ГБУ «Жилищник» всех муниципальных районов.

В большинстве управ чиновники не указывают прямо, что закупка касается вывоза листьев – например, «Жилищник» Северо-Западного округа размещает контракты на вывоз и утилизацию «случайного мусора». Согласно плану закупок, «случайный мусор» в этом округе образуется только в осенний период.

Комментарии Департамента природопользования и коммунального хозяйства получить пока не удалось.