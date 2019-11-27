Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства северного дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы.

Средства кредитной линии в размере двух миллиардов рублей планируется направить на финансирование строительных работ и операционных расходов концессионера на начальном этапе, — сообщил РБК представитель банка.



Общая стоимость проекта — почти 55 миллиардов рублей. Протяженность трассы – около 11 километров. В рамках проекта планируется построить путепровод под Третьим транспортным кольцом, многоуровневую транспортную развязку, несколько эстакад, мост через Москву-реку.