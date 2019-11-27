Двадцать семь россиян попали в больницу после ДТП в участием туристического автобуса в Доминиканской республике

Все пострадавшие – клиенты Анекс-Тур, — сообщает РИА. Среди пострадавших трое детей. Всего в автобусе находилось 39 российских туристов. Автобус направлялся в аэропорт.
2019-11-27T08:15:00+03:00
2019-11-27T08:15:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:15, 27 ноября 2019
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