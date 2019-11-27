Мосгордума сегодня во втором чтении рассмотрит проект столичного бюджета на ближайшие три года

После первого чтения к документу поступило около 150 поправок.

Согласно проекту, доходы московского бюджета в следующем году составят 2,8 триллиона рублей, а затем и вовсе превысят отметку в 3 триллиона. При этом бюджет все равно будет оставаться дефицитным, то есть расходы будут превышать доходы. Между тем, городские власти всячески подчеркивают, что доля социальных расходов впервые превысит половину от общего объема трат, пишет КоммерсантЪ.

Всего к проекту бюджета поступило 146 поправок, но столичный департамент финансов поддержал лишь 13 из них. Так, была рекомендована к принятию инициатива КПРФ о введении новой льготной категории «Дети войны». Власти также поддержали две поправки фракции «Единая Россия» и объединения «Моя Москва». Они предусматривают выделение дополнительно 2,5 миллиардов рублей для индексации всех видов пособий и выплат семьям с детьми и увеличение на 1,5 миллиарда расходов на развитие массового спорта.

В первом чтении проект бюджета Москвы был принят 30 октября.