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08:00, 27 ноября 2019

27 россиян пострадали в результате ДТП в Доминикане

По некоторым данным, среди них трое детей.

Туристический автобус въехал в грузовик по пути с курорта Пунта-Кана в аэропорт. Всего в нем было 42 человека, среди них 39 туристов из России, два гида и водитель – сообщает Ассоциация Туроператоров. По её данным, авария произошла из-за того, что грузовик совершил некий резкий маневр. В результате, после удара, его выкинуло с трассы в тростниковое поле, а автобус упал на дороге на бок.
В интернете появилось несколько записей, где видно, как люди выбирались из него через боковое окно, которое оказалось сверху. Также пользователи социальных сетей опубликовали множество фотографий, на которых окровавленные люди сидят вдоль дороги. Пострадавших отвезли в госпиталь города Игуэй, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, их перевозили на вертолетах, — пишет агентство ТАСС. По имеющимся данным, все туристы выжили. При этом, РИА со ссылкой на российское посольство в Пунта-Кане сообщает, что из-за аварии российская туристка лишилась обеих рук.

Семеро участников этого ДТП уже вылетели в Москву.



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