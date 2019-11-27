Ростех хочет сертифицировать авиатехнику за рубежом

Об этом говорится в письме главы госкорпорации Сергея Чемезова в адрес президента Владимира Путина – пишет «Коммерсант». По данным источников газеты, производитель столкнулся со сложностями в продвижении российских самолетов, вертолетов и двигателей за рубежом по сертификатам Росавиации. Вместо этого предлагается сертифицировать технику по соглашению с МАК. В правительстве эту идею не поддерживают. Президент пока свою позицию не озвучил.
2019-11-27T07:46:00+03:00
2019-11-27T07:49:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:46, 27 ноября 2019
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