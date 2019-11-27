Ростех хочет сертифицировать авиатехнику за рубежом

Об этом говорится в письме главы госкорпорации Сергея Чемезова в адрес президента Владимира Путина – пишет «Коммерсант». По данным источников газеты, производитель столкнулся со сложностями в продвижении российских самолетов, вертолетов и двигателей за рубежом по сертификатам Росавиации. Вместо этого предлагается сертифицировать технику по соглашению с МАК. В правительстве эту идею не поддерживают. Президент пока свою позицию не озвучил.