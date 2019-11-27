Четыре страны потребовали от России обеспечить свободу навигации в Азовском море

Совместное заявление Украины, Эстонии, Литвы и Швеции опубликовано на сайте украинского МИД. В контексте возвращения Киеву кораблей, захваченных в Керченском проливе, страны призывают Москву выполнять свои международные обязательства, обеспечив доступ к украинским портам в Азовском море – следует из текста документа.

Военные суда, задержанные российским пограничниками по обвинению в нарушении территориальных вод, были возвращены Украине в этом месяце. Ранее в сентябре в рамках обмена на родину вернулись экипажи кораблей.