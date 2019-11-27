В Доминикане автобус с российскими туристами перевернулся после ДТП с участием грузовика

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель большегрузной машины, совершивший резкий маневр перед автобусом. В результате никто не погиб, но как минимум 27 человек попали в местные больницы. Газета «Листин Диарио» писала о полутора десятках пациентов в критическом состоянии, но туроператор Anex Tour утверждает, что речь идет о более или менее тяжелых ранениях. Между тем, как рассказали РИА Новости в российском посольстве, среди попавших в аварию есть дети. Одной из пострадавших в ДТП пришлось ампутировать обе руки.

Всего в автобусе, который направлялся в аэропорт, ехало 39 человек. Девять из них приняли решение улететь домой запланированным рейсом.