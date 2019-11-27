Причиной аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане стал резкий маневр грузовика

Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России. Водитель автобуса, который вез пассажиров в аэропорт, был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения. В результате машина перевернулась на бок. Все пассажиры были застрахованы, погибших нет – отмечает организация.

Туроператор Anex Tour сообщает, что в больницах находятся по меньшей мере 27 человек. Компания, вопреки сообщениям местной прессы утверждает, что пациентов в критическом состоянии среди них нет. Уточняется, что несколько человек, получивших незначительные повреждения, вылетели домой запланированным рейсом.