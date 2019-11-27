Сегодня в Министерстве спорта будет рассмотрен вопрос об отзыве аккредитации Всероссийской Федерации легкой атлетики

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, тренер по прыжкам в высоту Анатолий Загоруйко и еще два чиновника ВФЛА были отстранены Международной федерацией за фальсификацию документов по делу Даниила Лысенко. Спортсмен в течение года три раза не был доступен для процедуры допинг-контроля. Это считается нарушением антидопинговых правил. Дмитрий Шляхтин заявил, что организация к этим документам отношения не имеет и только перевела и отправила их, но в Уорлд Атлетикс его объяснения не приняли. В результате, это стало одним из оснований возможных санкций для всего российского спорта. Дмитрий Шляхтин подал в отставку, а исполняющая обязанности президента Юлия Тарасенко не видит основания для отзыва аккредитации, однако министр спорта Павел Колобков заявил, что вопрос будет рассмотрен.

Санкции международной федерации по отношению к ВФЛА действуют с 2015 года.