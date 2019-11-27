Памятник Даниилу Гранину официально откроют в Петербурге

Участие в церемонии примет и президент России Владимир Путин.

Из-за приезда высокопоставленных гостей жителям близлежащих домов закроют выезд на Дальневосточный проспект. Его будут использовать для подъезда и, собственно церемонии открытия монумента. Вблизи памятника уже стоит сцена, а также бронированные стёкла высотой в несколько метров. Также рабочие в последние несколько дней активно благоустраивали территорию и красили заборы. Также всех сотрудников магазинов и прочих организаций, работающих в близлежащих домах ранее проверяла Федеральная служба охраны. Помимо Путина на мероприятие планируется присутствие и бывшего губернатора Петербурга, а ныне председатель Совета Федерации Валентины Мативиенко. Напомню, памятник писателю Гранину установили ещё в начале месяца, а планировали открыть во время культурного форума. Но позже дату перенесли, так как в церемонии захотел принять участие Владимир Путин.

Напомним, что Даниил Гранин был почётным гражданином Петербурга, ветераном Великой Отечественной войны. На его счету несколько десятков произведений, среди которых «Блокадная книга, «Искатели», «Иду на грозу».