В Мещанском суде Москвы сегодня состоится рассмотрение по существу дела в отношении нескольких арестованных после летних акций протеста в столице. Троих молодых людей обвиняют в нападении на бойца Росгвардии в составе группы.

Егор Лесных, Максим Мартинцов, Александр Мыльников – фигуранты так называемого «московского дела». Их задержали одними из последних – в середине октября. А у же через две недели расследование было завершено, дело передали в суд. Молодых людей обвиняют в том, что на акции 27 июля они сбили с ног омоновца. Следствие также считает, что Лесных также пнул другого сотрудника правоохранительных органов. Дела всех троих поначалу расследовали по отдельности, а затем объединили – появилось отягчающее обстоятельство: совершение преступления группой лиц. «Мемориал» признал их политзаключенными. В правозащитном центре отметили, что на видеозаписях видно, как обвиняемые без оружия или подручных предметов пытались прекратить насилие, которое силовики применяли к лежавшим на асфальте девушке и парню. В ответ их избивали дубинками. В «Мемориале» уверены, что уголовное преследование фигурантов «московского дела» призвано оказать давление на потенциальных учатников протестных акций.

Мртинцов и Лесных находятся в СИЗО, Мыльников – под домашним арестом.