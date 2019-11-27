По меньшей мере 27 россиян находятся в больницах Доминиканы после аварии с участием автобуса и грузовика

По словам представителя туроператора Anex Tour, все пострадавшие находятся в сознании – сообщает ТАСС. В компании отвергли сообщение местной газеты «Листин Диарио» о том, что часть пассажиров в критическом состоянии.

Всего в салоне автобуса, который направлялся в аэропорт, находилось 39 россиян. Авария, по предварительным данным, произошла после того, как грузовик совершил резкий маневр перед автобусом, от чего водитель был вынужден резко затормозить. Часть туристов, несмотря на происшествие, все же решила вылететь домой запланированным рейсом. Остальных отвезли в больницы и гостиницы.