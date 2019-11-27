Россию не планируют отстранять от Евро 2020

Представитель WADA пояснил РИА Новости, что Чемпионат Европы по футболу не является «мультиспортивным событием», и поэтому на него не распространяются рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства.

В понедельник комитет рекомендовал лишить РУСАДА статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных соревнованиях на четыре года. Вопрос о санкциях за фальсификацию базы данных Московской лаборатории рассмотрят 9 декабря.