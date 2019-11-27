В МГУ отрицают информацию о том, что студент-первокурсник жаловался на пытки в университетской библиотеке

Как пишет РБК со ссылкой на Администрацию философского факультета, Марат Нигматулин обращался к руководству вуза лишь по учебным вопросам.

Ранее студент рассказал, что двое мужчин, представившиеся сотрудниками ФСБ, били его и резали руки ножом, требуя признаться в создании террористической организации. После этого Нигматулин якобы и написал заявление о случившемся на имя ректора МГУ.

Нигматулин – фигурант дела об оправдании терроризма. Прошлой осенью он расклеил в Москве листовки, в которых говорилось, что ответственность за нападение студента на колледж в Керчи на себя берет организация «Революционные школьники». Позже Нигматулин сказал, что выдумал ее.