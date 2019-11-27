Израиль нанес удары по сектору Газа

Истребители обстреляли ряд объектов движения ХАМАС в ответ на ракетные запуски с территории Палестинской автономии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Ранее акции протеста начались на Западном берегу реки Иордан. Они были вызваны недавним заявлением Вашингтона. В нем говорилось, что США больше не считают, что израильские поселения на палестинских территориях нарушают международное право.