Генпрокуратура Перу арестовала бывшего премьер-министра страны

Об этом сообщает твиттер-аккаунт надзорного ведомства. Агентство Andina пишет, что помимо Сесара Вильянуэвы под стражу были заключены еще два представителя прокуратуры и один предприниматель. Это связано с коррупционным скандалом вокруг бразильской компании Odebrecht. Следствие считает, что в то время, как Вильянуэва возглавлял один из регионов на севере страны, он покровительствовал компании и способствовал ее победе в государственных тендерах. Премьер подал в отставку полгода назад.