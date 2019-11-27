Генпрокуратура Перу арестовала бывшего премьер-министра страны

Об этом сообщает твиттер-аккаунт надзорного ведомства. Агентство Andina пишет, что помимо Сесара Вильянуэвы под стражу были заключены еще два представителя прокуратуры и один предприниматель. Это связано с коррупционным скандалом вокруг бразильской компании Odebrecht. Следствие считает, что в то время, как Вильянуэва возглавлял один из регионов на севере страны, он покровительствовал компании и способствовал ее победе в государственных тендерах. Премьер подал в отставку полгода назад.
2019-11-27T05:04:00+03:00
2019-11-27T05:05:15+03:00
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05:04, 27 ноября 2019
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