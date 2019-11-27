Часть туристов, попавших в серьезное ДТП с автобусом в Доминикане, вылетели домой запланированным рейсом

Остальные находятся в гостиницах или больницах. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Между тем, компания Anex Tour отвергает сведения о том, что часть пострадавших находится в критическом состоянии. Туроператор утверждает, что речь идет о более или менее тяжелых травмах, но не критических.

Автобус с 39 пассажирами, перевернулся после столкновения с грузовиком, который, по предварительной информации, резко выскочил на дорогу. Российские туристы направлялись в аэропорт. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.