Федеральное агентство гражданской авиации решило, что останется единственной уполномоченной на это структурой – сообщает «Интерфакс». В письме в адрес компании говорится, что это продлится до тех пор, пока ведомство не будет уверено в способности производителя полностью контролировать проверку качества.
Все авиакомпании мира перестали эксплуатировать самолеты семейства 737 МАХ после двух подряд катастроф с участием этой модели в Индонезии и Эфиопии. Руководство Boeing признало, что перед крушениями на борту имел место сбой во вспомогательной электронной системе.
Власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты летной годности на лайнеры серии 737 МАХ
Федеральное агентство гражданской авиации решило, что останется единственной уполномоченной на это структурой – сообщает «Интерфакс». В письме в адрес компании говорится, что это продлится до тех пор, пока ведомство не будет уверено в способности производителя полностью контролировать проверку качества.