Власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты летной годности на лайнеры серии 737 МАХ

Федеральное агентство гражданской авиации решило, что останется единственной уполномоченной на это структурой – сообщает «Интерфакс». В письме в адрес компании говорится, что это продлится до тех пор, пока ведомство не будет уверено в способности производителя полностью контролировать проверку качества.

Все авиакомпании мира перестали эксплуатировать самолеты семейства 737 МАХ после двух подряд катастроф с участием этой модели в Индонезии и Эфиопии. Руководство Boeing признало, что перед крушениями на борту имел место сбой во вспомогательной электронной системе.