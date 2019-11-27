Суд в Нью-Йорке вызвал основателя Telegram Павла Дурова на допрос по делу о запуске его криптовалюты

Как сообщает профильный новостной сайт CoinDesk, истцом выступает Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Ранее регулятор наложил временный запрет на выпуск и распространение новой криптовалюты Gram. Это было сделано из-за нарушений, допущенных при первичном размещении токенов на бирже.

Как говорится в решении суда, Дурова допросят 7 или 8 января в месте, согласованном сторонами.