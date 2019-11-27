В селе, где жил обвиняемый в убийстве главы ингушского центра «Э», задержаны еще двое жителей

Об обысках ТАСС рассказал глава села Михаил Евлоев. Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству, что задержанные связаны с фигурантом дела об убийстве.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда застрелили в начале ноября в Москве. Ранее на руководителя ингушского центра «Э» уже совершалось покушение. Из-за этого он находился под государственной охраной. Однако в столицу приехал без телохранителя.