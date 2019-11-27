Боливия впервые за 11 лет назначила полномочного посла страны в США

Об этом говорится в твиттере Министерства иностранных дел латиноамериканской республики.

Отношения между странами резко ухудшились вскоре после прихода к власти в 2006 году президента Эво Моралеса. Он ушел в отставку в начале месяца на фоне протестов, разразившихся после очередных выборов главы государства. После того, как Моралес с минимальным отрывом обошел своего соперника, оппозиция обвинила действующего лидера в махинациях. Факты мошенничества подтвердили и эксперты Организации американских государств.