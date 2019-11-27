Такие данные приводит местная газета Listin Diario, со ссылкой на врачей. Автобус, перевозивший четыре десятка пассажиров в аэропорт, столкнулся с грузовиком, который, по предварительной информации, совершил перед ним резкий маневр. В результате автобус опрокинулся на бок.
Девять человек все же смогли улететь запланированным рейсом. Остальные госпитализированы или размещены в отелях.
По меньшей мере 15 россиян, попавших в ДТП в Доминикане, находятся в критическом состоянии
Такие данные приводит местная газета Listin Diario, со ссылкой на врачей. Автобус, перевозивший четыре десятка пассажиров в аэропорт, столкнулся с грузовиком, который, по предварительной информации, совершил перед ним резкий маневр. В результате автобус опрокинулся на бок.