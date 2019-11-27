Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал Чемпионата мира

В матче группового этапа она обыграла команду Белоруссии со счетом 5:3 и заняла второе место в турнирной таблице. Впереди только сборная Сенегала, набравшая такое же количество очков, но опередившая Россию по разнице забитых и пропущенных мячей.

Соперник россиян в матче на выбывание определится чуть позже. Это будет либо национальная команда Португалии, либо Бразилии. Мировое первенство в этом году проходит в Парагвае.