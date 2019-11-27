В Новосибирске прошел пикет против «Дилетантских чтений», посвященных пакту Молотова-Риббентропа

Как пишет сайт Тайга.инфо само мероприятие внезапно посетили съемочные группы госканалов, которые мешали аудитории и спрашивали об одиночной акции против «пересмотра» итогов Великой Отечественной войны.

Ранее чтения, которые проводит исторический журнал «Дилетант», отказался принять Государственный исторический музей, а столичный книжный магазин «Молодая гвардия» не стал продавать номер, для обложки которого была использована американская карикатура на Сталина и Гитлера, опубликованная в 1939 году в газете The Washington Star.