Российский президент подписал закон для регистрации Фонда общественных интересов «Яндекса»

Это нужно для изменения структуры управления IT-компанией.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предполагающий ограничение доли иностранного владения в «значимых информационных ресурсах», на фоне чего акции «Яндекса» резко упали. После того, как в компании объявили о планах изменить структуру управления и создать для этих целей Фонд, в который войдут представители университетов и негосударственных организаций, стоимость ценных бумаг снова стала расти.

Накануне Владимир Путин рассказал, что несколько дней назад встречался с руководителями и акционерами «Яндекса», но подробностей раскрывать не стал.