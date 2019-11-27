Число жертв землетрясения в Албании превысило 20 человек

Наибольший ущерб, как сообщает ТАСС, понесли город Дуррес и столица Тирана. В связи с сильными повреждениями терминалов накануне утром свою работу на время приостанавливал международной аэропорт.

К этому моменту из-под завалов удалось спасти свыше 40 человек, в том числе и одного ребенка. Всего пострадавшими числятся около 600 жителей.