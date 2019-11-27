Причиной аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане стал резкий маневр грузовика

Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России. Водитель автобуса, который вез пассажиров в аэропорт, был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения. В результате машина перевернулась на бок. Все пассажиры были застрахованы, погибших нет – отмечает организация.

В посольстве уточнили, что сейчас находящихся в тяжелом состоянии граждан оперируют. Они были отправлены в медицинские центры республики на вертолетах. Местная газета «Листин Диарио» со ссылкой на медучреждение пишет, что всего из 39 туристов 19 были госпитализированы. 17 из них в тяжелом состоянии.