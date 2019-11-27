В работе сайта «Госуслуги» второй раз за два дня произошел сбой

Как пишет РБК, накануне днем портал был полностью не доступен, а до этого функционировал с перебоями. В том числе проблемы возникали при попытке воспользоваться услугами Федеральной налоговой службы и Госавтоинпсекции. На сайте появлялось сообщение, что ограничения были связаны с технологическими работами, однако некоторые пользователи предположили, что сбой был вызван повышенной нагрузкой, так как до 2 декабря россияне должны оплатить имущественные налоги.