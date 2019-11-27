Российского посла вызвали в румынский МИД из-за комментария в Фейсбуке

Речь идет о сообщении для прессы, распространенном на странице диппредставительства – пишет ТАСС. В публикации комментировалось выступление принцессы Маргареты, которое было сделано на приеме в честь дипкорпуса. В тексте говорится, что монаршая особа решила примерить на себя «мантию геополитического стратега», однако выводы принцессы, с точки зрения российского посольства «оказались до боли примитивны и узнаваемы». В качестве виновника всех бед однозначно была названа Москва.

Румынская сторона в ответ подчеркнула «неприемлемый характер позиционирования российской дипломатической миссии».