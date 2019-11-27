Вашингтон заморозил военную помощь Киеву в день разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Об этом стало известно телеканалу CNN, ознакомившемуся с документами, поступившими в комитет по бюджету Палаты представителей. Приостановка помощи обсуждалась еще в начале июля, а в конце месяца американский и украинский лидеры провели беседу по телефону.

Этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента главы Белого дома. Трампа подозревают в том, что он давил на Зеленского, требуя начать на Украине расследование в отношении сына своего политического оппонента Джо Байдена.