После отчета МАК о крушении Boeing в Ростове-на-Дону, компания Fly Dubai пожаловалась на действия диспетчеров

В финальном отчете Международного авиационного комитета говорится, что к катастрофе привели ошибки пилотов. Однако перевозчик указал, что командир экипажа при повторном заходе на посадку не получил с Земли предупреждения о сдвиге ветра и не перестроился под новую обстановку после предыдущей попытки посадить лайнер.

Boeing компании Fly Dubai разбился в марте 2016 года. Все находившиеся на его борту 62 человека погибли. Авиакомпания предложила родственникам жертв, подавшим в суд, пойти на мировое соглашение.