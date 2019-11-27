В больницы Доминиканы доставлено 17 российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом

Семь человек в тяжелом состоянии – такие данные приводит местная газета «Листин Диарио». Остальные пассажиры размещены в гостиницах.

Ранее в российском посольстве говорили, что всего в автобусе, направлявшемся в аэропорт, находилось 39 соотечественников. Сама авария произошла неподалеку от города Игуэй. Автобус столкнулся с грузовиком после чего перевернулся на бок. Что стало причиной ДТП пока неясно.