Московский «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Столичный клуб в домашнем матче уступил леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:2. На 11-й минуте игры полузащитник российского клуба Рифат Жемалетдинов забил автогол, а уже во втором тайме немецкая команда удвоила преимущество благодаря голу Свена Бендера.

В заключительном матче группового этапа «Локомотив» встретиться с мадридским «Атлетико».