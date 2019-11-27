Глава Сбербанка Герман Греф назвал утечку данных клиентов своей личной виной

Руководителя кредитной организации, выступавшего на ежегодной встрече с клиентами цитирует ТАСС. Греф также отметил, что «Сбербанк» все еще не обладает технологией полной защиты биометрии и поэтому высказался против распространения на всю биометрическую систему «юридически значимых действий».

Об утечке данных кредитных карт «Сбербанка» стало известно в начале октября. В организации признали, что в открытый доступ попали сведения о пяти тысячах клиентов и обвинили в попытке похищения данных одного из руководителей бизнес-подразделения банка.