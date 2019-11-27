США выразили обеспокоенность в связи с испытаниями зенитных систем С-400, которые провела Турция

Об этом сказал госсекретарь Майк Помпео, добавивший, что Вашингтон продолжает вести диалог с Анкарой по этому вопросу. Высказывание главы внешнеполитического ведомства было сделано на фоне сообщения о том, что турецкие военные использовали в испытаниях ЗРК американские истребители F-16.

Ранее в ответ на покупку российских С-400, США исключили Турциию из программы поставки новых боевых самолетов F-35. Ранее Вашингтон неоднократно выражал недовольство в связи со сделкой, которую заключили Москва и Анкара.