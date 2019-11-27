Президенты России и Украины, по некоторым данным, проведут отдельную встречу в рамках саммита «нормандской четверки»

О планах Владимира Путина и Владимира Зеленского пишет «Коммерсант». При этом позавчера пресс-секретарь российского лидера говорил, что диалога в таком формате в Париже не планируется.

Встреча глав России, Украины, Франции и Германии пройдет 9 декабря. В ходе саммита стороны обсудят урегулирование ситуации в Донбассе. В последний раз подобная встреча проводилась три года назад.