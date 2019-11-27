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01:05, 27 ноября 2019

Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

По данным посольства, в салоне находилось 39 россиян, погибших нет – сообщает РИА Новости. Между тем местная газета Diario Libre утверждает, что в автобусе было порядка 60 пассажиров, и публикует фотографии с места происшествия, на которых видно много окровавленных людей, ожидающих на обочине помощи.
По предварительным данным, причиной ДТП стало столкновение автобуса, направлявшегося в аэропорт, с грузовиком. Сейчас пострадавших госпитализируют, а остальных размещают в гостиницах.



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