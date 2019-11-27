Президент США Дональд Трамп по традиции помиловал двух индеек ко Дню Благодарения

При этом американский лидер пошутил, что обе уже получили повестки, которые обязывают их явиться в спецкомитет по разведке Палаты Представителей Конгресса и дать показания в рамках процедуры импичмента главы государства. День благодарения будет отмечаться в четверг, 28 ноября.