Президент США Дональд Трамп по традиции помиловал двух индеек ко Дню Благодарения

При этом американский лидер пошутил, что обе уже получили повестки, которые обязывают их явиться в спецкомитет по разведке Палаты Представителей Конгресса и дать показания в рамках процедуры импичмента главы государства. День благодарения будет отмечаться в четверг, 28 ноября.
2019-11-27T00:05:00+03:00
2019-11-27T00:07:08+03:00
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00:05, 27 ноября 2019
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