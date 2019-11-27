Члены Организации по запрещению химического оружия сегодня рассмотрят предложение России по «Новичку»

Москва выступила с инициативой внести семейства этого химиката в так называемый контрольный список.

Россия предложила внести четыре типа «Новичка» в список веществ, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Согласно международной конвенции, производство более 100 граммов таких химикатов в год должно декларироваться в ОЗХО.

Как сообщает «Интерфакс», с инициативой изменить контрольный список Москвы выступила еще около года назад. В свою очередь, в организации отметили, что некоторые элементы российского предложения не отвечают критериям, необходимым для того, чтобы вещества были включены в список. Изначально оно включало в себя пять семейств «Новичка», но после возражений США и их союзников Россия исключила один из пунктов.

Помимо этого вопроса, ОЗХО сегодня также рассмотрит предложение Канады, Нидерландов и США по расширению перечня. Западные страны предлагают добавить туда два типа «Новичка», но Россия выступает против.

Конференция стран-участниц ОЗХО проходит в Гааге.