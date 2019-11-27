МОК поддерживает самые жесткие санкции за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории

В МОК поблагодарили ВАДА за тщательно проведенное расследование и призвали Москву предоставить международным экспертам подлинные данные по всем эпизодам, на основании которых России грозит отстранение. Вчера комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому ВАДА отстранить нашу страну на четыре года от участия в международных соревнованиях.

Отстранение от чемпионата Европы по футболу следующего года России не грозит, заверил министр спорта Павел Колобков.

О том, что Россию не отстранят от Евро-2020 агентству РИА Новости сообщил и представитель Всемирного антидопингового агентства. Он пояснил, что чемпионат Европы не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию ВАДА на него не распространяются.